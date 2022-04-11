В Саратове мужчину увезли в больницу после падения в коммунальную траншею в Заводском районе.

По словам пресс-службы СУ СКР по Саратовской области, по размещенной в интернете информации организована доследственная проверка.

Согласно указанным данным, накануне, 10 апреля, почти в три часа ночи 27-летний мужчина упал в коммунальную траншею у дома № 46 по улице Чернышевского. В результате полученных повреждений мужчину увезли на скорой помощи.

— Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям (бездействиям) должностных лиц, — уточнили в ведомстве.