В Саратове мужчина получил выстрел в грудь за неправильную парковку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Как рассказали в ведомстве, 39-летний саратовец и 49-летний житель Ртищевского района не поделили дорогу.

Саратовец перегородил дорогу автомобилем другому водителю. Последний проявил на это агрессию, за что ему в лицо брызнули перцовым баллончиком. Старший из мужчин такого не стерпел и выстрелил из пневматического оружия, попав в грудь оппоненту.

По случаю возбудили уголовное дело, а 49-летнего жителя Ртищевского района доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.