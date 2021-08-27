Жителю Саратова вынесли приговор за хранение наркотиков без цели сбыта, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Находясь в Москве, 14 апреля, мужчина заказал в интернете 9,85 грамм синтетических наркотиков. Оплатив сумму шесть тысяч рублей, он получил адрес тайника, в котором было спрятано вещество, приехал и забрал его.

Запрещенное вещество у него обнаружила полиция во время проверки в Балашове в микрорайоне комбината плащевых тканей. Суд назначил ему один год и шесть месяцев лишения свободы.