Суд вынес приговор жителю Саратова, который в интернете призывал к насилию над сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Во время следствия и суда было установлено, что в октябре 2020 года мужчина разместил в комментариях к новостной статье одного из региональных СМИ текстовые сообщения, в которых содержатся публичные призывы к насильственным действиям в отношении представителей правоохранительных органов.

Суд приговорил его к году словно с испытательным сроком на год.