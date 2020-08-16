Житель Октябрьского района попался на уловки мошенников, сообщает УМВД по городу Саратов.

В полицию с заявлением обратился 46-летний мужчина, который сообщил о мошенничестве. Ранее ему позвонила сотрудница банка, которая сообщила о якобы подозрительных махинациях с деньгами мужчины. Дабы обезопасить свои средства, гражданин предоставил сотруднице все данные карты, после чего остался без 39,585 тысячи рублей.

Теперь сотрудникам полиции предстоит найти мошенников, по данному факту возбуждено уголовное дело.