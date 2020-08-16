Житель Октябрьского района попался на уловки мошенников, сообщает УМВД по городу Саратов.
В полицию с заявлением обратился 46-летний мужчина, который сообщил о мошенничестве. Ранее ему позвонила сотрудница банка, которая сообщила о якобы подозрительных махинациях с деньгами мужчины. Дабы обезопасить свои средства, гражданин предоставил сотруднице все данные карты, после чего остался без 39,585 тысячи рублей.
Теперь сотрудникам полиции предстоит найти мошенников, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Мне непонятно только одно почему их до сих пор не поймали? Или прикрывает кто? Неделю мне звонили с московских номеров у которых менялись только последние 2 цифры. Потом всё-таки решились на развод. Упырь сопливый представился сотрудником Сбербанка и понес свою ахинею. После посыла этот упырь имел наглость перезвонить и пытался что-то оскорбительное прокукарекать, но был повторно послан, а телефоны переданы в СБ Сбера. Так вот суть в том, что многие банки в своей работе незаконно используют айпителефонию, но всё равно через сотового оператора можно спокойно выйти на них и привлечь к ответственности, а эти разводилы чем хуже?