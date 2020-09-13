За последние сутки в Саратове два местных жителя пострадали от мошенников, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Ранее 53-летнему жителю Ленинского района позвонили «сотрудники банка» и, воспользовавшись его доверчивостью, оформили на него кредит в 200 тысяч рублей. Часть от этих денег в размере 50 тысяч рублей он перевел на указанный счет, а затем продиктовал все sms-коды якобы сотрудникам банка.

В итоге общая сумма ущерба составила 207,317 тысячи рублей.

Вторым от рук мошенников пострадал 40-летний житель Октябрьского района. Его «развели» по похожей схеме – мнимая сотрудница банка по телефону сообщила, что на мужчину пытаются оформить кредит. Для отмены операции требовалось лишь во всем следовать инструкциям женщины и назвать все коды, приходящие на номер телефона. Мужчина все сделал по указаниям «сотрудников банка», после чего лишился 167 тысяч рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.