Деревья, посаженные в Саратове взамен снесенных, засыхают от недостатка полива. Об этом в социальных сетях рассказал житель города Артем Лабунский.

— Посаженный на Бабушкином взвозе «крупномер» засох за месяц после посадки. Еще один на подходе. Полив за их короткую жизнь производился только строительным мусором, — пишет саратовец, прикладывая в доказательство правоты своих слов фотодоказательства.

Напомним, в этом году в Саратове планируется снести несколько тысяч деревьев и заменить их на новые.