В Саратове завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летнего мужчины в причинении смертельного вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Вечером 16 октября прошлого года в частном доме на Лермонтова 58-летний местный житель поссорился со своей 43-летней сожительницей, которая злоупотребляла спиртным. Разозлившись на слова грубой брани в свой адрес, мужчина избил ее кулаками. 20 октября он обнаружил безжизненное тело пострадавшей на кровати.

Эксперты установили, что причиной смерти стала тупая травма головы.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.