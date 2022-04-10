Житель Саратова закупился в магазинах с помощью чужих банковских карт. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

По словам пострадавшего 45-летнего мужчины, он потерял две банковские карты и ими кто-то воспользовался. Заявителю пришли смс-сообщения об оплате покупок в разных магазинах на общую сумму более восьми тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Позже сотрудники полиции задержали 32-летнего ранее судимого за грабеж и кражи саратовца. Мужчина во всем, пообещав возместить ущерб потерпевшему.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.