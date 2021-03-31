Саратовец предстанет перед судом в Коврове Владимирской области за нападение с битой на гражданина Белоруссии, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

По версии следствия, в ноябре 2015 года в одном из питейных заведений Коврова саратовец поссорился с белорусом. Конфликт перерос в драку, во время которой наш земляк достал из багажника машины биту и ударил ей по голове своего оппонента.

Мужчина потерял сознание, его перевезли на родину и только спустя полтора месяца они пришел в себя в больнице в Гомельской области. После длительного лечения потерпевший стал инвалидом, он потерял возможность ходить.

Жителя Саратова задержали, но затем выпустили под подписку о невыезде и он сразу же улетел в Испанию. Задержали саратовца в январе нынешнего года в аэропорту Москвы, когда он, спустя пять лет решил навестить родных на родине.

Уголовное дело будет рассматриваться в Ковровском городском суде.