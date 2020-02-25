Суд Ленинского района Саратова признал виновным в изнасиловании 233-летнего парня, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

11 ноября прошлого года молодой человек возле одного из домов в Сторожовке встретил 45-летнюю женщину и вызвался проводить ее до дома. Проходя мимо общежития, он выбрал момент, когда никого из прохожих не было поблизости, затащил ее в подвал, избил и изнасиловал. Женщина сопротивлялась, звала на помощь. Это услышали жители общежития и вызвали полицию. Парень попытался убежать, но был пойман.

Суд приговорил злоумышленника к трем годам колонии.