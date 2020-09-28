Житель Кировского района попался на мошенников, сообщает УМВД по Саратову.

26-летний мужчина хотел приобрести автомобиль и нашел подходящее объявление в интернете. Довольный покупатель написал сообщение продавцу. Через некоторое время с ним связался неизвестный и сообщил, что необходимо внести предоплату в размере 100 тысяч рублей. Стороны «ударили по рукам», покупатель перевел мужчине деньги, но, спустя некоторое время, продавец перестал выходить на связь.

Тогда житель Саратова понял, что попался на мошенников и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.