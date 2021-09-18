Загоревшийся диван стал причиной гибели 55-летнего саратовца.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, в субботу 18 сентября в Заводском районе Саратова на пожаре погиб человек.

По предварительным данным, примерно в полдень проживающие в доме по 3-му Кавказскому тупику увидели дым из квартиры на пятом этаже.

Соседи тут же вызвали пожарных. Огнеборцы потушили пламя, а в комнате на диване нашли тело хозяина с термическими ожогами конечностей.

Выяснилось, что пожар возник именно на диване. Судя по всему, погибший неосторожно обращался с огнём.

Обстоятельства гибели человека выясняются. Проводится проверка.

Фото: СКР