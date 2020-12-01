Оперативники задержали в Саратове шантажиста, сообщает пресс-служба регионального главка полиции.

Девушка в социальных сетях получила от мужчины сообщения с угрозами публикации ее фотографий и видео интимного характера, заблокировала его в социальных сетях и мессенджерах.

Оказавшись в «черном списке», злоумышленник, напомнил о себе через знакомых потерпевшей, которым в подтверждение серьезности своих намерений он выслал часть компромата.

Девушка была вынуждена связаться с назойливым ухажером и он сообщил ей о том, что все подробности ее интимной жизни станут известны. Для того чтобы удалить имеющиеся у него в телефоне фото и видео доказательства, злоумышленник потребовал 50 тысяч рублей.

Девушка обратилась в полицию и оперативники задержали шантажиста. В отношении него возбуждено уголовное дело.