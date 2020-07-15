Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Ленинском районе Саратова подозреваемого в употреблении наркотических веществ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию от местных жителей Ленинского района поступила жалоба о шумной компании во дворе жилого дома. Сотрудники правоохранительных органов, выехавшие на вызов, задержали ранее судимого 25-летнего молодого человека и отвезли в отделение. Там он признался, что действительно употребил синтетический наркотик, только не знает, откуда сверток с содержимым взялся во дворе дома.

Пакетик с неизвестным веществом отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это синтетический наркотик весом в два грамма.

По данному факту в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.