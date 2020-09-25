39-летнего саратовца обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Он отмечал со своей сожительницей ее день рождения в квартире на улице Чернышевского Заводского района Саратова. В разгар застолья к празднику присоединился 44-летний друг детства женщины. Втроем они расположились на кухне и продолжили пить. Вечером мужчины решили поиграть в нарды, хозяин жилища начал хитрить, нарушать правила игры, что привело к конфликту.

В итоге младший из мужчин схватил с пола сломанную ножку от стула и принялся охаживать приятеля по голове. Через два удара тот упал на землю и через непродолжительное время скончался.

Злоумышленник позвонил в 112 и обо всем рассказал.

Мужчине предъявлено обвинение, он признал вину и раскаялся в содеянном. Гражданина взяли под стражу.

Как сообщалось ранее, труп был обнаружен в ночь с 20 на 21 сентября 2020 года.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти мужчины тупая травма головы с переломом свода, основания черепа, кровоизлиянием головного мозга.

Злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном, его взяли под стражу. Расследование продолжается.





