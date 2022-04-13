В поселке Приволжский Энгельсского района 29-летний мужчина подозревается в убийстве с превышением пределов необходимой обороны. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, ночью 10 апреля молодой человек спал в своей квартире в многоэтажке на Чехова. Около часа ночи он услышал в спальне звук бьющегося стекла и схватил от испуга нож. Подбежав к окну, в которое практически залез неизвестный, он стал выталкивать его из комнаты, держа в одной из рук тот самый нож.

В ходе этого он нанес незваному гостю колото-резаное ранение груди, от чего тот скончался на месте. Подойдя к окну и посмотрев вниз, мужчина узнал в лежащем на земле своего 32-летнего приятеля.

Расследование уголовного дела продолжается.