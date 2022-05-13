Житель Волжского района подозревается в уличном грабеже. Об этом сообщили в УМВД по Саратову.

Пострадавшая 60-летняя пенсионерка рассказала, что встретилась с обидчиком у подъезда дома на Усть-Курдюмской примерно в два часа дня. Грабитель сорвал с нее золотое украшение и поспешил скрыться. Его перемещения засекли камеры видеонаблюдения.

Позже сотрудники полиции задержали 38-летнего ранее судимого подозреваемого и заключили под стражу. Как оказалось, после ограбления мужчина успел переодеться дома и сдать похищенное в ломбард.