Ранее судимый житель Саратова убил свою знакомую, чтобы продать ее телевизор и кроссовки. Об этом сообщает прокуратору Саратовской области.

Установлено, что 13 февраля мужчина находился в гостях у своей знакомой, где они вдвоем распивали спиртное. Алкоголь закончился, и чтобы купить еще, мужчина предложил ей продать телевизор, на что получил отказ. Разозлившись, он 13 раз ударил девушку по лицу, после чего она упала и он много раз нанес ей удары по разным частям тела, причинив тяжкий вред здоровью.

Злоумышленник вынес из ее квартиры телевизор, ТВ-приставку и кроссовки общей стоимостью восемь тысяч рублей. Девушка скончалась от полученных травм.

Подсудимый признал свою вину. Ему назначено девять лет колонии строгого режима.