Саратовец требовал с молодой девушки деньги, угрожая слить ее интимные фото в Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Пострадавшая 23-летняя местная жительница рассказала, что на сайте знакомств познакомилась с молодым человеком. Через некоторое время он затребовал у нее деньги, угрожая «слить» личные фото в Интернет. На самом деле, у него не имелось таких фото. Девушка испугалась, что знакомый сможет при помощи специальной программы обработать ее фото и распространить по друзьям. Чтобы этого не случилось, она отправила вымогателю 7,5 тысяч рублей.

В настоящее время задержан 27-летний житель Ленинского района. Ранее судимый мужчина признался в содеянном, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.