Суд Ленинского района Саратова готовится рассмотреть дело 36-летнего мужчины, который обвиняется сразу по нескольким статьям уголовного кодекса, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Летом 2018 году мужчина жил вместе со своей сожительницей в селе Широкое Татищевского района Саратовской области. 9 июня к ним домой приехал представитель коллекторского агентства и напомнил о том, что женщина должна банку деньги по кредиту.

Пьяный любовник женщины вытащил пистолет и начал угрожать им сборщику долга. Гость поспешил уехать, но мужчина достал металлическую трубу и начал крушить ей машину коллектора. В конце концов хозяину автомобиля удалось отобрать у разъяренного мужчины оружие и сдать его в руки полиции. Повреждения, нанесенные им на машину оценили в 95 тысячи рублей.

Часто под горячую руку буяна попадали и его сожительница, поэтому она вскоре уехала в Саратов. Однако мужчины часто приезжал в ее новую квартиру. И в один из таких визитов он избил свою любовницу и изнасиловал ее.

Уголовное дело передано в суд.