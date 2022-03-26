В полицию в Саратове обратился сотрудник торговой организации с сообщением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

По словам мужчины, в магазине, расположенном по улице Радищева, неизвестный похитил 37 плиток шоколада на общую сумму 2620 рублей.

Сотрудниками полиции задержан ранее судимый 37-летний мужчина. Он признался и пояснил, что похищенное продал неизвестному на рынке.

Расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.