В Волжском районе мужчина задержан за кражу и использование чужой карты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Так, по словам 39-летнего потерпевшего, неизвестные совершили покупки за его счет – мужчина потерял банковскую карту и вовремя ее не заблокировал. Видимо, кто-то воспользовался находкой и отправился с бесконтактной картой в магазин, истратив все деньги – 8,4 тысяч рублей.

Задержан и доставлен в отдел полиции подозреваемый – 48-летний ранее судимый саратовец – для дачи показаний.

Мужчина признался в содеянном, пообещав возместить ущерб потерпевшему. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.