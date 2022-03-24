Саратовец накопил крупную задолженность по алиментам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Саратовской области.

Так, 34-летний местный житель длительное время не исполнял обязанности по содержанию своей несовершеннолетней дочери. Несмотря на решение суда, он не перечислял часть доходов ребенку, из-за чего накопил задолженность, превысившую 950 тысяч рублей.

По словам сотрудников, приняты соответствующие меры. Однако постановление о временном ограничении в праве управления транспортными средствами сыграло решающую роль. После этого мужчина оплатил задолженность в полном объеме.