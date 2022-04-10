Возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Саратова за нападение с ножом на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Накануне днем, 9 апреля, сотрудник полиции получил сигнал о противоправных действиях одного из жильцов дома на Шелковичной. Уже стоя возле двери в квартиру, он потребовал у нарушителя пройти с ним для дачи объяснений. Мужчина на это требование вооружился ножом и напал на полицейского, ударив оружием в лицо.

Прибывшие коллеги помогли задержать нападавшего. С ним проводятся следственные действия, и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В настоящее время жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.