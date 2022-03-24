Житель Саратова купил трехмесячного тигренка у двоих продавцов, за что получил штраф.

Напомним, 21 февраля саратовцы заметили пристегнутого к лестнице тигра в Октябрьском районе, что вызвало большое удивление.

Через несколько дней мужчина вернул животное владельцам, потому что документы на него оказались поддельными. Тигр был 2020 года рождения.

По данным пресс-службы Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям, его оштрафовали за покупку животного, занесенного в Красную книгу РФ.

В настоящее время тигренка и его владельцев разыскивают.