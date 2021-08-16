Жителя Саратова забившего женщину насмерть и изнасиловавшего ее признали виновным в совершении преступления. Об этом сообщает следственный комитет по Саратовской области.

Мужчина 38 лет предложил своему 45-летнему приятелю зайти в гости к его знакомой. Они пришли к ней в квартиру в доме на улице Ломоносова и начали выпивать. В районе 11:00 38-летний мужчина покинул квартиру, оставив новых знакомых наедине. Они переместились в комнату, и продолжили общение там. В ходе разговора женщина оскорбительно выразилась в сторону мужчины, из-за чего тот пришел в ярость и нанес ей не менее 25 ударов деревянным подлокотником. Женщина попыталась покинуть квартиру, но преступник настиг ее в коридоре и троекратно ударил по голове острым углом табуретки, после чего надругался над ней.

Поняв, что она скончалась, мужчина позвонил своему приятелю и сообщил о содеянном. Тот попросил своего живущего в соседнем доме знакомого зайти в ту квартиру и проверить информацию. Вместо этого он обратился в полицию.

Обвиняемый признал свою вину, его заключили под стражу. Ему назначено 17 лет колонии строгого режима.