Суд признал 56-летнего жителя Саратовского района виновным в покушении на убийство. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 10 сентября 2020 года 48-летняя женщина со своим 56-летним сожителем были на даче у ее родственников в районе. Пара поссорилась и гражданка направилась к выходу с участка. Мужчина догнал ее, обжег горючим веществом и поджег.

Потерпевшая упала на землю и попыталась сбить пламя. Злоумышленник потушил возлюбленную, поскольку решил ее добить другим способом. Он догнал ее, повалили на землю и за руку приволок обратно, где схватил штыковую лопату и вонзил ее острие в область шеи. На помощь пострадавшей бросилась соседка и смогла спасти ее от очередного удара, после чего вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали женщину.

На предварительном следствии и в суде мужчина признал вину в покушении на убийство и раскаялся в содеянном.

Ему дали семь лет исправительной колонии строгого режима.

