Жителю села Чиганак Аркадакского района вынесли приговор за незаконное хранение и перевозку взрывчатого вещества и огнестрельного оружия, сообщает прокуратура по Саратовской области.

Установлено, что 42-летний житель Аркадакского района 30 июля 2009 года нашел в лесу в Рязанской области самодельное оружие и порох, которые привез сначала в город Касимов, а затем в село Чиганак Аркадакского района.

Только спустя 11 лет, 15 апреля 2020 года, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме мужчины запрещенные предметы.

Суд вынес мужчине приговор в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, а также был выписан штраф в размере пяти тысяч рублей.