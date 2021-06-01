33-летнего жителя Саратовской области задержали в одном из регионов РФ по подозрению в убийстве, сопряженном с изнасилованием. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, обвиняемый днем 7 сентября напал на 23-летнюю незнакомку на местности в районе понтонного моста через реку Самара вблизи Заурального поселка города Сорочинска Оренбургской области. Девушка хотела попасть с работы домой.

ДНК-экспертиза помогла установить биологического отца неизвестного лица мужского генетического пола, образцы клеточного материала которого обнаружены в рамках осмотра места происшествия в 2004 году.

28 мая 2021 года предполагаемого преступника задержали у себя на родине. Его взяли под стражу, расследование уголовного дела продолжается.