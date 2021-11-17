В ночь с 14 на 15 ноября «скорой» из многоэтажки по улице 148 Черниговской Дивизии Энгельса с травмой головы был госпитализирован 55-летний мужчина.

16 ноября 55-летний потерпевший скончался из-за сочетанной травмы тел и перелома основания черепа.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области, установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Задержан 27-летний ранее судимый сосед погибшего.

С ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается.