В селе Марксовское 51-летний местный житель зверски избил приятельницу после неудавшегося изнасилования. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Днем 48-летняя местная жительница вместе с двумя знакомыми пошли купаться на речку. Возвращаясь с водоема, она поняла, что забыла телефон в доме у одного из приятелей. Вместе с мужчиной они пошли к нему.

Забрав телефон, женщина хотела уйти, но хозяин дома попытался изнасиловать ее. Женщина начала активно сопротивляться, поэтому преступник отступил. После неудавшегося изнасилования, мужчина избил приятельницу, угрожая ей убийством.

Поймав момент , когда злоумышленник отвлекся, пострадавшая выпрыгнула в окно. Добежав до соседей, она попросила их вызвать полицию.

Подсудимый признал свою вину. Приговором суда ему назначено пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.