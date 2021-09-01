Житель поселка Красный Октябрь Саратовской области при разборе крыши дома обнаружил опасную находку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Мужчина приподнял шифер крыши и нашел странную деревянную коробку. Посмотрев содержимое, он сразу же обратился к местному участковому. Находкой оказался завернутый в старые газеты раритетный пистолет марки парабелум 1910 года с четырьмя магазинами и патронами в комплекте.

Саратовец, благодаря своей сознательности, не только избежит уголовного наказания за хранение оружия, но и получит денежное вознаграждение за находку.