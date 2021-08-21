Инцидент зарегистрирован в Аркадакском районе Саратовской области.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном ГУ МЧС, днем 20 августа на одном из частных подворий села Подгорное вспыхнуло пламя.

Около полудня 2 пожарных расчета выехали на место происшествия на улице Школьная.

Выяснилось, что во дворе дома загорелись гараж и припаркованный там автомобиль «Volkswagen».

По жаре пламя быстро перекинулось на надворные постройки. В итоге площадь пожара составила 60 кв.м.

Хозяин дома и машины — 49-летний местный житель — пытался до приезда огнеборцев самостоятельно справиться с огнём.

Однако во время тушения своей машины сельчанин обгорел.

Как выяснили пожарные, авто загорелось, скорее всего, из-за нарушения эксплуатации его механизмов.

Фото: ГУ МЧС региона