В отдел полиции в Энгельсе поступило сообщение об угоне велосипеда. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Стального коня увели днем от аптеки на улице Трудовая, где хозяин оставил его буквально на несколько минут. Хозяин уточнил, что велосипед не был пристегнут. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. Полицейскими было возбуждено уголовное дело.