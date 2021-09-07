Житель Базарного Карбулака избил своего должника за невозврат денег, сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области.

Потерпевшего доставили в одну из больниц Саратова. По его словам, он травмировался в результате падения. Проверив его показания, сотрудники полиции поняли, что травмы нанес ему знакомый.

Тот наведался к нему на работу, в магазин, где потерпевший раскладывал товар по полкам, и с целью выбить долг нанес ему несколько сильных ударов в живот и спину, после чего скрылся.

Подозреваемого доставили в отделение полиции, он признал свою вину. Причиной избиения оказался долг в пять тысяч рублей, которые потерпевший должен был отдать за то, что сломал сцепление в его автомобиле, но отдавать их он не спешил. Злоумышленник пытался «поторопить» его таким образом.