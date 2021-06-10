Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в совершении семи преступлений против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, семейная пара, а также дочка женщины от первого брака — 2005 года рождения проживали в одном из городов Владимирской области. В январе – феврале 2011 года, в ночное время, отчим надругался над ребенком. Впоследствии семья переехала в Саратовскую область. Там, в период с лета 2012 года по июль 2020 года мужчина совершил в отношении девочки половое сношение, а также насильственные действия сексуального характера.

Сначала она не решалась никому сообщить об этом. Позднее, находясь вместе с мамой в гостях у бабушки, она рассказала обо всем произошедшем. Женщины сразу же сообщили о случившемся в полицию.

Следователи установили психологический контакт с девочкой и собрали доказательства совершенных в отношении нее противоправных деяний.

Обвиняемый так и не признал свою вину, хотя доказательства говорят об обратном. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.