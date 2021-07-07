В Ровенском районе Саратовской области совершено убийство женщины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления области.

Как стало известно следствию, 5 июля в частном доме в селе Луговое было обнаружено тело 33-летней женщины с ранением в области шеи.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала колото-резаная рана шеи и массивная кровопотеря.

Следственный отдел возбудил уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан 40-летний ранее судимый сожитель погибшей. Мужчина признался в содеянном.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании меры пресечения.