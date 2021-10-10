В селе Данилкино Саратовской области загорелся частный дом. Пожар унес с собой жизнь его хозяина, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Возгорание заметил находящийся в доме родственник в районе половины пятого утра. Он разбудил находящихся в доме четверых взрослых и четверых детей, после чего все, кроме 36-летнего хозяина поспешили покинуть дом.

Мужчина попытался потушить пожар своими силами, но из горящего дома н так и не вернулся. Потушив огонь, пожарные обнаружили в прихожей его обгоревшее тело.

Никто из покинувших дом не пострадал.