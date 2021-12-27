Следователи выясняют все обстоятельства гибели на пожаре 63-летнего жителя Романовского района.

Как сообщили в региональном СУ СКР, днем 27 декабря в поселке Алексеевский загорелся частный дом.

Приехавшие по звонку соседей пожарные потушили очаг возгорания. После тушения в спальне дома было найдено тело хозяина со следами термического воздействия, — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что пожар начался в комнате, где находился газовый обогреватель. К трагедии могло привести воспламенение занавески, висевшей в непосредственной близости от обогревательного прибора.

Проводится проверка. Назначен ряд экспертиз.