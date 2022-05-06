На территории Украины в ходе спецоперации погиб еще один житель Саратовской области. Об этом сообщили в администрации Пугачевского района.

В ходе военной спецоперации погиб Сергей Заграничнов из Пугачева.

-Огромная боль утраты. Жители региона скорбят, прощаясь с настоящим защитником. Мужество, готовность выполнить поставленную задачу — это и есть часть профессии военного. Светлая память патриотам своей страны, — выразил глубокое соболезнование родным и близким погибшего губернатор Валерий Радаев.