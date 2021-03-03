Житель Озинского района Саратовской области осужден за хранение пороха, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Во время следствия и суда было установлено, что у 67-летнего мужчина с 1991 года хранилось 174,4 грамма бездымного пороха. За это время он неоднократно менял место жительства и всюду возил взрывчатку с собой.

Порох у мужчины полицейские нашли случайно, когда искали у него дома похищенный телевизор и аккумулятор.

Суд приговорил мужчину к шести месяцам условно и пяти тысячам рублей штрафа.