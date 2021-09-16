В городе Калининске Саратовской области завершено расследование уголовного дела ранее судимого 20-летнего молодого человека, обвиняемого в попытке изнасилования, угрозе убийством и пьяном вождении.

В районе часа ночи 21 декабря 2020 года обвиняемый подъехал к одному из кафе и предложил подвезти домой 24-х летнюю знакомую, которую он встретил там. Девушка согласилась, но злоумышленник повез ее в друге место, на улицу Энергетиков. Там, угрожая ей расправой н попытался изнасиловать ее. Девушка оказала активное сопротивление и убежала, после чего обратилась к охранникам одной из организаций, которые вызвали полицию.

Тот же молодой человек находился у себя дома вместе со своей сожительницей. У них в гостях был 41-летний брат сожительницы и его 33-х летняя жена. Обвиняемый был пьян, и на бытовой почве между ним и гостями завязалась ссора, в ходе которой он взял нож и нанес гостье удар ножом по кисти. Сожительница смогла отобрать у него нож и вызвала полицию.

Ночью, 16 января, обвиняемый вместе с приятелем приехал на улицу Заводскую, чтобы забрать свою знакомую. Автомобиль застрял в снегу, и один из друзей знакомой помог вытащить его, после чего раскритиковал водителя по поводу неумение водить. обвиняемый схватил металлический предмет и нанес 41-летнему обидчику его друга несколько ударов по голове, причинив черепно-мозговую травму.

Позже, 13 марта этот же молодой человек был пойман пьяным за рулем «ВАЗ-21060». Ранее он уже был осужден за нетрезвое вождение.

Молодой человек не признал своей вины. На него заведено уголовное дело, сейчас оно передано в суд.