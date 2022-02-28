26 февраля около 19:00 под Саратовом лесник обнаружил тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В районе лесополосы в одном километре от села Ключи Балашовского района было обнаружено тело 42-летнего мужчины со следами ожогов. Возбуждено уголовное дело по статье убийство.

Подозреваемым оказался 43-летний местный житель. По данным следствия, 25 февраля днем 43-летний мужчина находился в гостях у своего приятеля, проживающего в частном доме по Высотному проезду в Балашове. Мужчины выпивали. Позднее к застолью присоединился их общий 42-летний знакомый. Мужчины начали ссориться.

В момент отсутствия хозяина дома 43-летний мужчина начал драку, в ходе которой убил противника. Желая скрыть следы преступления, злоумышленник, завернув тело мужчины в ковер, погрузил его в багажник машины приятеля. Мужчина вывез тело в лес, где поджог его.

Расследование уголовного дела продолжается.