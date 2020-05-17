Правоохранительные органы начали проверку по факту публикации видео издевательства над котом в Энгельсе Саратовской области, сообщает официальный представитель регионального ГУ МВД Анастасия Захарова.

В одном из пабликов сети «ВКонтакте» появилось видео, где мужчина отправил кота в работающую стиральную машину. Как говорят источники информационного портала «Новости Саратова» кот остался жив, но у него серьезные переломы конечностей. Сейчас он находится в боксе ветеринарной клиники.

Представители сообщества сообщили, что публикацию им отправил 37-летний Андрей из Энгельса. Мужчину допросили, однако вину он не признает. Подозреваемый утверждает, что ролик снимал не он. Якобы, он нашел видео в интернете и просто наложил на него музыку.

Если правоохранители докажут обратное, мужчине может грозить реальный срок до трех лет.