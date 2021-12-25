Попытка заработать на инвестициях обернулась для жителя Ершова потерей 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

На одном из сайтов мужчина оставил заявку на открытие брокерского счета. Через некоторое время ему позвонил менеджер с предложением большего дохода от инвестиций. Однако для этого необходимо установить на телефон специальное приложение и создать электронный кошелек.

Через новое приложение ершовец совершил четыре транзакции на общую сумму 2 540 000 рублей на неизвестный счет. Спустя время, когда «менеджер» перестал выходить на связь, а желанной прибыли так и не было, мужчина понял, что стал жертвой аферистов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.