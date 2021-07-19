В больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга доставлен 30-летний житель Энгельса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Стало известно, что травмы мужчина получил в ходе спора с неизвестным на турбазе у поселка Лесной Энгельсского района.

По подозрению в нанесении травм пострадавшему задержан 32-летний мужчина, который раньше не имел проблем с законом. Мужчина объяснил, что избил своего оппонента во время возникшего между ними спора.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.