Житель Советского района Саратовской области подозревается в попытке изнасилования своей соседки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

24 августа 29-летний мужчина пришел в гости к своей 54-летней односельчанке, чтобы вступить с ней в половую связь. Женщина в близости отказала, тогда желающий любви мужчина решил получить свое силой. Потерпевшей удалось вырваться и позвать на помощь соседей.

Полицейские задержали мужчину и доставили его к следователю. Возбуждено уголовное дело.