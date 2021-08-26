Полиция подозревает 38-летнего ранее не судимого саратовца в краже. На него заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области. Мужчину обвиняют в похищении кассового аппарата и телефона из кафе. Следствие утверждает, что в шесть утра пьяный саратовец воспользовался тем, что сторож отвлекся, и стащил из летнего кафе кассовый аппарат и телефон. Сумма похищенного составила 25 тысяч рублей.

Мужчина сознался в содеянном, и объяснил что украл ценности ради шутки. Вещи он выкинул в мусорный бак, а когда протрезвел, понял, что натворил.

Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.