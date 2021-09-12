Женщина оставила новорождённого ребёнка со своим сожителем, который причинил ему тяжёлые увечья.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, преступление произошло ещё 7 мая 2021 года.

— В поселке Анисовский Энгельсского района 20-летний молодой человек, пока его сожительница была на работе, остался присмотреть за ее 3-месячным сыном, — рассказали следователи. — Днем мальчик начал плакать. Успокоить малыша горе-няньке не удалось. Разозлившись, мужчина нанес мальчику, лежавшему на кровати, два удара ладонью по голове в область виска.

В результате состояние ребенка резко ухудшилось.

Сожитель позвонил матери малыша и сообщил об этом, но не сказал, что побил грудничка.

Мама ребенка вызвала «скорую», которая госпитализировала новорожденного. Врачи установили у маленького пострадавшего перелом лобной кости слева, ушиб и кровоизлияние головного мозга.

Виновник попытался скрыться от полиции, но его нашли и задержали.

Теперь мужчине, который во всем сознался и заключён под стражу, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Следствие продолжается.